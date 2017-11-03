Дело сына Авакова: Сытник назвал реальную стоимость рюкзаков

Реальная стоимость стоимость рюкзаков, которые были закуплены для Национальной гвардии сыном министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, Александром, составляет 500 гривен, а не 2 900, как указано в договоре. Об этом сегодня во время слушаний в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. "Закупочная цена рюкзаков значилась в договоре 2 тысячи 900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен", - заявил Сытник, отметив, что они были изготовлены "кустарным способом". По словам директора НАБУ, исследования экспертов свидетельствуют о том, что рюкзаки не соответствуют заявленному в тендере техническому заданию. В частности, материал, из которого они были изготовлены не влагостойкий и не пожароустойчивый.

Ранее Сытник сообщал, что видеозапись, на которой зафиксирована договоренность подозреваемого по "делу рюкзаков" сына министра внутренних дел Арсена Авакова о перераспределении государственных средств не является единственным доказательством.

