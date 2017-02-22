Депутаты предлагают Раде обратится к США о гарантиях безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму

Группа народных депутатов из разных фракций предлагает Верховной Раде обратиться к новой администрации и конгрессу США с просьбой предоставить Украине гарантии безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом.

Соответствующий проект постановления №6111 "Об обращении Верховной Рады Украины к новой администрации и конгрессу США о гарантиях безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом и включении Украины в двусторонний формат безопасности" зарегистрирован на сайте парламента в среду.

Среди авторов проекта постановления - председатели фракций "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив, "Народный фронт" Максим Бурбак, Радикальной партии Олег Ляшко.

Текст проекта постановления на сайте пока не обнародован.

Инициатор проекта постановления, руководитель фракции Радикальной партии Олег Ляшко рассказал о сути предложенного документа: "Суть проекта постановления: мы обращаемся к новой администрации президента Трампа, к Конгрессу Соединенных Штатов (с призывом) заключить прямое военное соглашение между Украиной и Соединенными Штатами во исполнение Будапештского меморандума... Мы предлагаем вне членства в НАТО заключить двустороннее ... военное соглашение, которое будет предусматривать предоставление Украине всей помощи - оборонного вооружения, разведывательной информации, новых технологий, обучение военнослужащих".

По мнению политика, сам факт заключения такого соглашения будет весомым сдерживающим фактором против российской агрессии.