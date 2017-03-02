Директор "Киевавтодора" решил уволиться из-за обвала Шулявского моста

Директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев написал заявление на увольнение из-за обвала Шулявского моста. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Написал заявление и руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев, потому что это ответственность всех - и профильного заместителя, и главы района, где случилось чрезвычайное происшествие, и руководителя предприятия, в состав которого входит КП "Киевавтодормост", на балансе которого находится путепровод", - сказал Кличко.

Ранее Виталий Кличко уволил своего зама по вопросам транспорта Илью Сагайдака.

Напомним, вечером 27 февраля в Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе. Обошлось без пострадавших, был поврежден один автомобиль. В результате инцидента движение транспорта по мосту перекрыли до завершения его обследования. Движение по мосту восстановлено в ограниченном режиме.

Отметим, несколько лет назад бетонные конструкции моста были повреждены в результате нескольких пожаров, произошедших под ним на месте рынка секонд- хенда. Тем не менее киевские власти ежегодно откладывали ремонт аварийного сооружения. Мост держался на временных металлических опорах.