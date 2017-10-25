Для реализации СА Украины с ЕС необходимо выполнить четыре условия – Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что эффективной реализации Соглашения об ассоциации (СА) между Украиной и ЕС необходима четкая координация ведомств, участие Верховной Рады и коммуникация с гражданами.

"Наш опыт подсказывает, что необходимо выполнить четыре условия для эффективной имплементации Соглашения об ассоциации: во-первых, необходима четкая координация разных министерств, которые вовлечены, а это значит, что вице-премьер по вопросам евроинтеграции и Офис по вопросам евроинтеграции должны иметь возможность координировать работу всех министерств в этой сфере", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров Украины в среду.

Посол ЕС добавил, что вторым условием является участие в данном процессе Верховной Рады, и ежегодно должна создаваться "дорожная карта" для правительства и парламента касательно приоритетных мер, которые должны быть предприняты.

При этом Х.Мингарелли считает, что перед каждой сессией парламента члены правительства должны четко определять те законопроекты, которые необходимо принять.

Также участники евроинтеграционного процесса и Представительство ЕС должны собираться ежемесячно для обсуждения процесса имплементации, определять и устранять возможные препятствия."Последнее условие – это необходимость эффективной коммуникации в вопросе Соглашения об ассоциации, которая должна объяснить простым украинским гражданам преимущества, которые СА может им дать", - сказал глава представительства ЕС.