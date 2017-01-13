ДНР передала украинской стороне тела трех военных

амопровозглашенная "Донецкая народная республика" передала украинской стороне тела трех военных Вооруженных сил Украины, передает сепаратистское "Донецкое агентство новостей". "Мы передаем тела тех самых украинских военнослужащих, о пропаже которых несколько дней назад заявила украинская сторона. Все трое были обнаружены неподалеку от наших позиций в районе села Октябрь", - заявил представитель ДНР. Сообщается, что украинские военные подорвались на мине в 500 метрах от позиций боевиков. Их тела забрали в донецкий морг.

