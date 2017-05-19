Дорожной карты по реализации минских соглашений не существует даже в проекте - DW

Дорожная карта по реализации минских соглашений не существует даже в проекте. Об этом сообщает DW со ссылкой на источники в дипломатических кругах. "Дорожной карты реализации "Минска", о которой в прошлом году договорились в рамках нормандского формата, до сих пор не существует даже в проекте", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что по словам уполномоченного немецкого правительства по отношениям с Россией и странами Восточного партнерства ЕС Гернота Эрлера, "в Берлине все больше сомнений в том, что есть достаточная политическая воля обеих сторон соблюдать перемирие". Кроме того, по мнению Эрлера, не стоит ожидать прорыва в вопросе Донбасса в ближайшее время. Он также добавил, что встреча Меркель и президента РФ Владимира Путина в Сочи второго мая в этом вопросе не принесла результатов. "Несмотря на то, что фактического продвижения в реализации "Минска" нет, в Берлине ожидают увидеть от украинского президента действия, которые бы свидетельствовали о приверженности минским договоренностям. В частности, речь идет о подготовке законодательных решений, которые необходимы для проведения выборов на Донбассе и выполнения политической части минских договоренностей", - заявил бывший посол Германии в Украине Дитмар Штюдеманн.

