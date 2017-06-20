Внефракционный народный депутат, экс-секретарь Киевского горсовета Олесь Довгий намерен лично просить народных депутатов проголосовать за снятие с него депутатской неприкосновенности.

"Никогда не прятался за депутатским иммунитетом. Шел на выборы, избирался в парламент не ради неприкосновенности. И спустя два с половиной года после выборов продолжаю открыто и честно смотреть в глаза своему избирателю. Если у прокуратуры ко мне претензии – я сам попрошу моих коллег по сессионному залу проголосовать за представление, которое якобы внес Холодницкий", - написал О.Довгий на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что не намерен комментировать претензии правоохранителей, так как никакие официальные документы ни от киевской прокуратуры, ни от Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) к нему не поступали, а узнал о происходящем он из СМИ.

Парламентарий утверждает, что не собирается уезжать из Украины и будет готовиться к тому, чтобы в суде ответить на претензии со стороны прокуратуры. "Мне нечего бояться и нечего скрывать. Дискутировать со следствием посредством Фейсбука не стану. С представителями прокуратуры встретимся в суде", - сказал О.Довгий.