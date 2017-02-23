Джемилев считает бесперспективным военный сценарий возвращения Крыма под контроль Украины

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев назвал бесперспективным военный сценарий возвращения Крыма под контроль Украины, так как военные действия могут повлечь этнические чистки.

"Мы очень надеемся, что санкции на оккупанта будут усиливаться и это вынудит его покинуть оккупированные территории. Другой выход – военный - нам сейчас представляется бесперспективным. Это повлечет за собой этнические чистки. А если там развернутся военные действия, Крым может превратиться в необитаемый полуостров", - заявил М.Джемилев в эфире телеканала "112.Украина" в четверг.

Он также отметил, что ситуация с правами человека в оккупированном Крыму постоянно ухудшается, на полуострове царит атмосфера страха, и многие крымские татары хотят уехать из полуострова. "Мы едва сдерживаем людей, чтобы они не покидали Крым, потому что это стратегия оккупантов – чтобы крымские татары покинули Крым. Это относится не только к крымским татарам, но и к проукраински настроенным людям", - отметил он.

В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции БПП Рефат Чубаров надеется, что президент Украины Петр Порошенко в годовщину аннексии Крыма инициирует создание рабочей группы в Конституционной комиссии для разработки изменений в раздел Конституции Украины относительно Крыма.

"Господин президент, уважаемые коллеги, мы недопустимо затянули с созданием рабочей группы по подготовке дополнений и изменений в раздел X Конституции Украины "Автономная Республика Крым". Хочу высказать надежду, что именно в эти дни президентом Украины все-таки будет инициировано создание рабочей группы в составе Конституционной комиссии для принятия указанного решения", - заявил он с трибуны украинского парламента на пленарном заседании в четверг.

Как сообщалось, украинские власти определили 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации АР Крым.