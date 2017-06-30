Экологическая катастрофа на Донбассе неизбежна, нужно думать о переселении людей - Тука

Из-за приближающейся экологической катастрофы на Донбассе и начавшихся процессов, которые невозможно локализовать, следует безотлагательно разрабатывать программу эвакуации оттуда населения, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут в течение 10 лет", - сказал Г.Тука в эфире программы "Итоги дня" на "5 канале" в четверг вечером.

По его словам, на Донбассе затоплен ряд загрязненных шахт, в том числе содержащих остатки радиоактивных материалов. Вода из них в ближайшее время распространится на неподконтрольных территориях и в РФ, общая площадь загрязнения может достичь 15 тыс. кв. км. Кроме того, по словам замминистра, в регионе ожидаются массовые проседания и провалы грунта.

"Есть огромное количество проблем, которые не признают границ и не знают, что это такое. Законы физики одинаково действуют и на территории Украины, и на территории Соединенных Штатов, и где угодно. По результатам доклада (Национальной академии наук - ИФ), Донбасс уже обречен в течение, максимум, 10 лет. Уже начались такие процессы, которые локализовать невозможно", - сказал Г.Тука.

По его словам, уже сейчас разница в минерализации воды р.Северский Донец в месте, где он входит на территорию Украины и в месте, где он выходит, составляет восемь раз. В 2016 году, по данным ГСЧС, 88% резервных источников питьевой воды в подконтрольной правительству части Луганской области были признаны непригодными для использования в быту.

По мнению замминистра, необходимо начинать международные дискуссии о решении вопроса экологической катастрофы на Донбассе.

"Проблему надо поднимать на наивысший уровень и создавать международные дискуссии с поиском решения этой проблемы... Надо кричать на всю Европу о возможных последствиях", - добавил Г.Тука.