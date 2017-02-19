Экперт: указ Путина является дискредитацией всех заявлений России

Указ российского президента Владимира Путина о паспортах "ЛДНР" является реакцией на Мюнхен.

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Бутусов в Facebook.

"Встреча президента Украины и вице-президента США Майкла Пенса показывает, что никаких изменений в политическом курсе Америки и НАТО в отношении российско-украинской войны не произойдет. Все политические маневры РФ не привели к результатам, и лидеры стран НАТО, и канцлер ФРГ, и вице-президент США и генсек НАТО - все озвучили единую позицию относительно ситуации в Украине. Курс НАТО остался неизменным, и разрушить его Путину не удалось, несмотря на колоссальные усилия, приложенные РФ ", - написал Бутусов.

По его словам, если на западе не признают оккупацию Донбасса, Путин превратит восток Украины в горячую точку, как это было с Приднестровьем, Абхазией и Осетией.

Бутусов считает, что для Украины указ Путина является дискредитацией всех заявлений России о готовности следовать Минским соглашениям. Со стратегической позиции, президент страны-агрессора показал готовность сохранить аннексию Крыма и Донбасс за собой. Это означает, что вооруженные провокации в Украине продолжатся.