Экс-глава "Укрспецэкспорта" Бондарчук арестован в Лондоне в рамках экстрадиционного процесса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте в Лондоне (Великобритания) экс-руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука, которого обвиняют в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах.

"В результате слаженного взаимодействия Генпрокуратуры с британскими коллегами 15 марта в рамках экстрадиционного процесса в Лондоне был взят под арест еще один "герой" Украины - экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Он отметил, что окончательную точку в деле выдачи Украине С.Бондарчука в ближайшее время должен поставить Королевский суд – дата судебного заседания должна быть определена 24 марта.

"Генпрокуратура вооружила британских партнеров убедительными аргументами для обеспечения выдачи правонарушителя. Мой визит в Лондон в ноябре 2016 г. не был бесполезным", - отметил Ю.Луценко.

Как сообщалось, 21 января 2015 года Главная военная прокуратура Генпрокуратуры Украины объявила о подозрении С.Бондарчуку, завладевшему денежными средствами госконцерна в сумме $7,428 млн. Ему было объявлено подозрение по ч.5 ст.191 (завладение путем злоупотребления служебным положением чужим имуществом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особенно крупных размерах) и ч.2 ст.366 (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Следственный судья Печерского райсуда Киева дал разрешение для задержания экс-главы "Укрспецэкспорта" и доставки его в суд для рассмотрения вопроса о применении ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По ходатайству следователя суд также наложил арест на имущество подозреваемого - $10 млн в одном из украинских банков и два автомобиля Range Rover общей стоимостью свыше 2 млн грн.

В феврале 2015 года МВД Украины объявило экс-главу госконцерна "Укрспецэкспорт" в розыск

15 июня 2015 года на сайте Интерпола появилась информация о международном розыске С.Бондарчука. Как указано в карточке, он разыскивается за присвоение или растрату имущества в особо крупных размерах.