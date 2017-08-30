Экс-главе милиции Мариуполя заочно дали 11 лет за сотрудничество с "ДНР"

К 11 годам лишения свободы заочно был осужден бывший исполняющий обязанности начальника Мариупольского отдела МВД Олега Моргуна

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

С ее слов, во время судебных слушаний было доказано, что 18 мая 2014 года исполняющий обязанности начальника мариупольской милиции Олег Моргун принял участие в пресс-конференции, которую проводили представители террористической организации "ДНР" в захваченной здания.

При этом, участие руководителя милиции в пресс-конференции освещалась в СМИ.

"Милиционер осознавал, что своими действиями он нарушает присягу сотрудника органов МВД Украины, но безразлично отнесся к этому и умышленно не принял никаких мер по освобождению захваченной административного здания и задержанию членов террористической организации "ДНР", - пишет Сарган.

В 2014 году Моргун вышел на пенсию и переехал в Новоазовск, на оккупированную территорию. Уже находясь там, он вступил в ряды "ДНР", а в марте 2015 года даже возглавил "администрацию" Новоазовского района.

Таким образом, суд огласил приговор, в котором Олега Моргуна заочно признали виновным за участие в террористической организации и приговорили к 11 годам лишения свободы.