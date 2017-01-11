Эксперты Давоса назвали главные риски для человечества в 2017

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе подготовили ежегодный доклад о глобальных рисках Global Risks Report 2017. Документ был опубликован в среду, 11 января 2017 года. Согласно ему, отсутствие доверия и конфликты между государствами, вероятность стихийных бедствий, увеличение пропасти между доходами населения, киберпреступления, теракты и существенное увеличение числа вынужденных мигрантов - вот самые вероятные риски, с которыми человечество может столкнуться в этом году. Так, эксперты назвали 30 глобальных рисков и разделили их на пять категорий: экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические. Кроме того, в докладе указаны 13 тенденций, которые могут усилить эти риски. Эксперты подчеркивают, что наибольшие риски - природные. Три позиции из этой сферы - экстремальные погодные явления, масштабные стихийные бедствия и риски антропогенных экологических катастроф - вошли в десятку наиболее вероятных рисков 2017 года, при этом два первых риска входят в тройку глобальных. При этом геополитические риски являются второй по значимости категорией. На первом месте среди них находятся крупные теракты, затем - конфликты между государствами и неспособность эффективного госуправления. Последствием последнего эксперты ВЭФ назвали конфликт в Сирии, спровоцировавший миграционный кризис. Согласно докладу, на третьем месте находятся технологические риски - хищение персональных данных или махинации с ними и масштабные кибератаки. Среди 13 тенденций, способных усилить глобальные риски или изменить соотношение между ними, названы изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды старение населения, рост популизма и национализма, изменение роли международных организаций, среди которых ООН, МВФ и НАТО, усиление поляризации общества и другие факторы.

