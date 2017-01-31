Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН в связи с обострением ситуации на востоке Украины.

"Ельченко в письме генсекретарю ООН: Требуем от России прекратить боевые действия на востоке Украины и соблюдать режим прекращения огня", - сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Твиттер со ссылкой на копию обращения.