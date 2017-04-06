ЕП проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины

Европейский парламент (ЕП) сегодня, 6 апреля. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Европейский парламент проголосовал за визовую либерализацию для Украины. 521 голос за, 75 - против, 36 - воздержались. 26 апреля состоится голосование послов ЕС", - сообщил Йозвяк.

Накануне в ходе дебатов, которые состоялись в ЕП, большинство депутатов также выступили за введение безвизового режима между Украиной и Европейским союзом. В частности, депутат от Германии, член Комитета по иностранным делам Михаэль Галлер заявил, что Украина воплотила не только технические, но и политические изменения. По его словам реформы воплощаются медленно из-за боевых действий на востоке страны. Безвизовый режим вступит в силу не раньше июня После голосования в Европейском парламенте безвизовый режим для Украины должен одобрить Совет ЕС. Ориентировочно голосование пройдет 26 апреля. Подписание соглашения может состояться в середине мая. Окончательное вступление в силу безвизового режима с ЕС прогнозируют на начало июня. Задержки с отменой виз для украинцев Ранее "Польское радио" сообщало, что задержка введения безвизового режима между Украиной и ЕС связана с президентскими выборами во Франции, которые запланированы на конец апреля - начало мая 2017 года. "Европейские дипломаты признают также, что страны ЕС не хотят спешить в этом деле из-за президентских выборов во Франции, намеченных на рубеже апреля-мая. Иммиграция и защита границ являются одними из главных тем избирательной кампании. Отмена виз ЕС для граждан более 40-миллионной страны может быть использована радикалами и евроскептиками - опасаются дипломаты ЕС", - сообщило издание со ссылкой на западных дипломатов. Отметим, одним из условий предоставления безвиза для Украины было утверждение механизма приостановки безвизового режима. Согласно утвержденному в феврале механизму, безвизовый режим может быть приостановлен в случае существенного увеличение числа граждан страны, которым отказано во въезде, существенного увеличения необоснованных ходатайств о предоставлении убежища и отсутствии сотрудничества по возврату мигрантов. Напомним, 28 марта 2017 вступил в силу безвизовый режим между Грузией и Европейским союзом. Таким образом, граждане Грузии могут краткосрочно посещать без виз 22 страны Евросоюза, 4 страны Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС, и 4 страны-кандидата на вступление в Шенген.

