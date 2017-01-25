ЕС может ввести безвизовый режим с Украиной в мае

Введение безвизового режима между Европейским союзом и Украиной возможно уже в мае. Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. "Поправки к тексту о механизме приостановления визового режима планируется внести вначале февраля, поэтому Европарламент сможет проголосовать за него уже 13-16 февраля, а Евросовет немного позже", - пишет журналист. По его мнению, это говорит о том, что отмена визового режима с ЕС может произойти уже в мае. "Это означает, что сама либерализация визового режима для жителей Грузии может состояться в марте, по моему мнению, для Украины – в мае".

