ЕС опубликовал решение о введении безвизового режима с Украиной

Европейский союз опубликовал решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Соответствующее решение обнародовано в официальном журнале ЕС от 22 мая 2017 года. Согласно опубликованному документу, граждане Украины освобождаются от требования иметь визы при пересечении внешней границы стран Европейского союза. "Считается, что Украина выполнила все требования, установленные в плане действий по либерализации визового режима, представленные украинским правительством в ноябре 2010 года, и, следовательно, удовлетворяет соответствующим критериям для освобождения ее граждан от визовых требований при поездках на территорию государств-членов", - говорится в документе. Также сообщается, что выполнение Украиной требований по борьбе с организованной преступностью и коррупцией будут должным образом контролироваться Европейской комиссией в соответствии с механизмом, изложенным в Регламенте ЕС. Кроме того, подчеркивается, что безвизовый режим будет действовать только для владельцев биометрических паспортов, выданных вУкраине в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации. Также уточняется, что действие безвизового режима не распространяется на Великобританию и Ирландию, которые не входят в Шенгенскую зону. "Настоящее постановление вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в официальном журнале Европейского союза. Этот Регламент обязателен во всей своей полноте и напрямую применяется в государствах-членах в соответствии с договорами", - говорится в документе.

