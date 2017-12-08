ЕС остается непоколебимым в вопросе поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляет, что ЕС остается непоколебимым в вопросе поддержки украинской территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Совет ассоциации был также возможностью для нас и стран-членов (ЕС ), чтобы подтвердить, что ЕС остается непоколебимым в вопросе поддержки украинской территориальной целостности и суверенитета. Мы очень внимательно следим за событиями на востоке Украины", - сказала она в ходе совместной с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом пресс-конференции в пятницу в Брюсселе.

Ф.Могерини отметила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить безопасный доступ ко всем затронутым конфликтом территориям.

"СММ ОБСЕ должна иметь полный безопасный доступ ко всем зонам, подверженным конфликту, а безопасность ее наблюдателей должна быть гарантирована, они должны быть свободны от запугиваний и приставаний, которые возникают в основном в удерживаемых сепаратистами районах", - подчеркнула она.

Ф.Могерини добавила, что в ходе заседания Совета ассоциации стороны обсудили и гуманитарные потребности Донецкой и Луганской областей.

Также ЕС подтвердил непризнание незаконной аннексии Россией Крыма и констатировал ухудшение ситуации с правами человека на аннексированном РФ полуострове.

Она отметила, что ЕС недавно повторил свой призыв к России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев.