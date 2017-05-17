ЕС подписал соглашение о безвизовом режиме для Украины

В Страсбурге сегодня, 17 мая, было подписано соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Европейским союзом (ЕС). Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Подписано, запечатано, доставлено: визовая либерализация для Украины! Публикация в официальном журнале ЕС 22 мая, вступит в силу 11 июня", - написал Йозвяк.

На церемонии присутствовали, в частности, президент Украины Петр Порошенко и глава Европейского парламента Антонио Таяни.

Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook видео церемонии подписания документа.

Далее решение о введение безвизового режима должно быть опубликовано в официальном вестнике Евросоюза. Через 20 дней после публикации безвизовый режим Украины с ЕС вступит в юридическую силу. Ожидается, что украинцы смогут путешествовать в Европу без виз с 11 июня. "Безвиз" - это гораздо больше, чем упрощение способа выезда за границу. Это гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства. Мы порвали с постсоветским прошлым и все в большей степени становимся частью единого европейского цивилизационного пространства", - отметил ранее президент Украины. С подписанием соглашения о безвизовом режиме украинцев поздравил премьер-министр Владимир Гройсман.

Основные положения безвизовых поездок в Евросоюз для украинцев Безвизовый режим позволит краткосрочное пребывание в государствах-членах ЕС (исключая Великобританию и Ирландию) и других государствах-участниках Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180 дней. При необходимости находиться в ЕС более длительное время, нужно будет оформить визу. Безвизовый режим не дает права на проживание или на трудоустройство в ЕС. При въезде в Шенгенскую зону гражданину Украины нужно будет иметь документы, подтверждающие цель поездки, место проживания, наличие достаточных финансовых средств на этот срок пребывания и намерение вернуться к месту постоянного проживания. Кроме того, необходимо будет приобрести полис медицинского страхования и страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства - в случае путешествия на автомобиле. Страны "белого шенгенского списка" также предоставят Украине безвиз В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что введение безвизового режима с ЕС откроет путь либерализации визового режима с около 30 странами т.н. "белого шенгенского списка". В данный список входят около 60 стран, в том числе, Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Израиль, Япония, Мексика, Панама, Сингапур, Южная Корея, Уругвай и Венесуэла. Однако в МИД не уточнили, с какими конкретно странами сейчас ведутся переговоры о безвизе. В Украине стартует информационная кампания о безвизовом режиме с ЕС 11 мая в Украине стартовала информационная кампания о безвизовом режиме со странами Европейского союза "Открой Европу". Кампания стартует с запуска информационной платформы www.openeurope.in.ua. На сайте будет размещена информация о роли биометрического загранпаспорта, правилах пересечения границы, сроках пребывания в ЕС, возможностях для туризма, краткосрочного обучения, а также развития бизнеса. Напомним, Министерство иностранных дел Украины открывает тематический канал коммуникации с гражданами по вопросам условий и порядка безвизовых поездок в страны Шенгенской зоны. Также украинцев просят присылать вопросы на электронный адрес bezviz@mfa.gov.ua. Ответы на наиболее распространенные вопросы будут обнародованы на странице Департамента консульской службы в Facebook.

