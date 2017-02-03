Эскалация ситуации в Авдеевке была не спонтанной - Хуг

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг полагает, что эскалация ситуации на Донбассе в районе Авдеевки не была спонтанной.

"Эта эскалация возникла не спонтанно. Где-то определенные лица сознательно решили начать ее", - сказал А.Хуг на брифинге в пятницу во время включения по Skype из Донецкой фильтровальной станции, где находится с инспекцией в пятницу.

"Перед тем, как это все полностью выйдет из-под контроля, перед тем, как в это будет вовлечено еще больше людей, как еще больше жизней будет потеряно, еще больше домов будет разрушено, перед тем, как начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа, эти лица должны полностью изменить курс", - добавил он.

Замглавы миссии подчеркнул, что как военные, так и гражданские лица, которым поручено принятие важных решений, должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести свои танки, минометы, артиллерию и РСЗО с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями.

Также А.Хуг призвал обеспечить безопасный доступ для ремонтных бригад и прекратить препятствовать работе СММ ОБСЕ.