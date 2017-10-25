Если ГПУ инициирует снятие с меня неприкосновенности, я проголосую "за" – Соболев

Нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев будет голосовать за лишение себя депутатской неприкосновенности, если Генпрокуратура инициирует соответствующее голосование после факта избиения депутатом участника акции протеста под Верховной Радой.

"Если генпрокурор инициирует снятие с меня неприкосновенности, я буду голосовать "за" и просить весь парламент проголосовать "за". Если вы не забыли, мы под парламентом собрались для того, чтобы неприкосновенность была снята с народных депутатов. Если начнем с меня, это будет хорошее начало", - заявил Е.Соболев в эфире телеканала "112 Украина".

Вместе с тем, он сказал, что защитник донецкого аэропорта Ярослав Ходакивский (позывной "Ярый"), в избиении которого обвиняют Е.Соболева, стал жертвой провокаторов.

"Его спровоцировали, он ничего плохого не делал, сейчас в суде это окончательно доказано, но на него свалили избиение одного из правоохранителей. Когда мы пришли на место конфликта, нам сказали: "Смотрите, он побил милиционера". И так говорили многие с их стороны и многие люди, которые были среди нас. С обеих сторон заведенные люди, которые делают все, чтобы произошло столкновение... Ко мне Нацполиция после того, как все это произошло, подошла и сказала, что он там имитирует припадок, плюется пеной, а на самом деле он жив и здоров, он точно провокатор, и могу ли я написать на него заявление, что он не из моего лагеря", - заявил Е.Соболев.

Как сообщалось, Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает подачу представления в Верховную Раду об отмене депутатской неприкосновенности народного депутата из фракции "Самопомич" Е.Соболева.