Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался обрабатывать 12 тыс. жалоб украинских чернобыльцев. Об этом сообщает DW. "ЕСПЧ в Страсбурге заявил, что не будет обрабатывать в дальнейшем более 12 тыс. исков украинских "чернобыльцев", - говорится в сообщении. Согласно информации издания, судьи в четверг, 12 октября 2017 года, передали процесс в руки Комитета министров Совета Европы для того, чтобы тот нашел решение. "ЕСПЧ рискует начать функционировать как часть украинской системы правосудия", - говорится в заявлении. Отмечается, что суть обращений в ЕСПЧ - отсутствие компенсаций украинским государством за катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году несмотря на то, что украинские суды постановляли, что такие компенсации должны быть выплачены. Так, первая жалоба чернобыльцев была подана в ЕСПЧ еще в 1999 году. На данный момент общее количество исков достигло 29 тыс. Еще в 2009 году, при вынесении первого вердикте по делу чернобыльцев, ЕСПЧ обратил внимание на ряд недостатков украинской системы правосудия. Страсбургские судьи теперь не видят смысла повторять свое решение.

