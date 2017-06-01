ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Украины против России о нарушении прав человека в аннексированном Крыму

Европейский суд по правам человека официально принял к рассмотрению иск Украины против России о нарушении прав человека в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, подчеркнув, что этим опровергнуто утверждение российской стороны о том, что ЕСПЧ не может браться за это дело.

По словам Петренко, Украина инициировала 5 дел против России в ЕСПЧ: о нарушении прав человека в Крыму, о незаконном вывозе детей-сирот на территорию РФ и остальные - по массовым нарушениям прав человека на территории Донбасса со стороны России и ее сторонников.

"Европейский суд по правам человека официально подтвердил принятие нашей правовой позиции по первому делу "Украина против России" - по фактам незаконного нарушения прав человека в Крыму", - заявил глава Минюста на пресс-конференции.

Он сообщил: "27 марта мы направили огромный пакет документов и эту правовую позицию, где мы опровергаем все позиции Российской Федерации - и неделю назад Европейский суд прислал подтверждение принятия этой правовой позиции".

"Мы ожидаем от Европейского суда утверждения определенного процессуального графика рассмотрения первого дела, которая сейчас наиболее динамично, и всех последующих дел", - сказал Петренко

"Для Европейского суда это так же новая практика, потому что таких масштабных, больших по объему и беспрецедентных по содержанию доказательств дел Европейских суд не слушал", - отметил он.