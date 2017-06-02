Еврокомиссар Хан не видит причин для приостановки безвизового режима между Украиной и ЕС

Комиссар Европейского Союза по вопросам европолитики соседства и расширения Йоханнес Хан подчеркивает, что на данном этапе нет причин для приостановки безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом.

"Думаю, что мы должны радоваться, что есть безвизовый режим. И мы не должны спекулировать вопросом использования положения о приостановке безвизового режима. В настоящее время нет никаких для этого причин и, надеюсь, что они не появятся", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По словам еврокомиссара, если реформы в Украине и дальше будут продолжаться, то "я не думаю, что будут причины о применении положения о приостановке