Европарламент и Совет ЕС договорились упростить визовый режим для Украины

Европейские депутаты и переговорщики от Совета ЕС договорились ввести безвизовый режим для краткосрочных поездок граждан Украины в страны Евросоюза, сообщила в Брюсселе пресс-служба Европарламента (ЕП) вечером во вторник.

"Украинские граждане смогут ездить в ЕС без визы в результате неофициального соглашения, заключенного (Евро)парламентом и переговорщиками Совета во вторник", - говорится в коммюнике ЕП. В нем отмечается, что имеющие биометрические паспорта украинцы смогут приезжать в ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода в целях бизнеса, туризма или по семейным делам, когда необходимые юридические акты вступят в силу. Теперь эти договоренности должны быть одобрены Комитетом Европарламента по гражданским свободам, а затем Европарламентом в целом, после чего решение официально утвердит Совет ЕС.

В сообщении Европарламента напоминается, что перед соглашением по визам для Украины государства-члены ЕС пересмотрели механизм приостановки безвизового режима с целью обеспечить его быстрое включение в случае необходимости, и этот обновленный механизм был утвержден 27 февраля Советом ЕС.

Законодательные документы будут подписаны президентом Европарламента Антонио Таяни и представителями мальтийского председательства в Совете ЕС в среду 1 марта и вступят в силу через 20 дней после того, как будут опубликованы в "Официальном журнале" ЕС, уточнила пресс-служба Европарламента.

ЕС и Киев начали переговоры о либерализации визового режима в 2008 году. Безвизовый режим будет распространяться на все государства-члены ЕС, за исключением Ирландии и Соединенного Королевства. В сообщении ЕП специально подчеркивается, что этот режим не предоставляет права на работу в Европейском союзе.