Европарламент принял резолюцию о правах человека в Крыму

Европейский парламент принял резолюцию о правах человека на оккупированном Российской Федерацией (РФ) полуострове Крым. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента. "Преследования против татарской общины должны прекратиться. Депутаты Европарламента осуждают приговоры против Умерова и Чейгоза, а также Семены", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, эти приговоры являются серьезными нарушениями их прав человека и должны быть отменены. Евродепутаты потребовали немедленного освобождения Умерова и Чейгоза, а также отмены обвинений против Семены. "Реальность репрессий и применение законодательства об экстремизме, терроризме и сепаратизме привели к серьезному ухудшению ситуации с правами человека на Крымском полуострове и широко распространенному нарушению свободы слова", - заявили в Европарламенте. По мнению депутатов, основные свободы граждан не гарантированы. В Европарламенте еще раз подчеркнули, что аннексия Крыма со стороны РФ является незаконной и нарушает международное право и европейские соглашения, подписанные как РФ, так и Украиной. Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент рассмотрит резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. На заседании в Страсбурге европарламентарии планировали акцентировать, в частности, на делах журналиста "Радио Свобода" Николая Семены и крымскотатарских лидеров Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

