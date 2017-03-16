Европарламент принял резолюцию об украинских политзаключенных в РФ и ситуации в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил депутатов Европейского Парламента за принятие резолюции в отношении украинских политических заключенных в России и ситуации в оккупированном Крыму.

"Спасибо нашим друзьям в Европейском Парламенте за содержательные дебаты и резолюцию в отношении украинских политических заключенных в России и ситуации в Крыму, а также решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Он отметил, что нынешняя резолюция – это четкий сигнал о том, что несмотря на манипуляции оккупационная власть не сможет скрыть три года беззаконности в Крыму, грубое нарушение прав и свобод человека, в частности крымскотатарского народа, задержания украинских граждан для достижения своих политических целей.

"Международное гуманитарное право налагает на Россию как на государство-оккупанта четкие обязательства, невыполнение которых приведет к дополнительной ответственности Кремля, включая новые санкции. Россия должна выполнить требования мирового сообщества, в частности Генеральной Ассамблеи ООН, и предоставить полный доступ для международных мониторинговых организаций в оккупированный Крым", - написал президент Украины.

Он отметил, что начатый ранее в марте процесс Украины против России в Международном суде ООН – это цивилизованный ответ Украины "на нарушение агрессором международного права, террор и дискриминацию"

"Наша сила – в бескомпромиссной преданности верховенству норм и принципов права, нерушимом и твердом единстве и солидарности в деле деоккупации Крымского полуострова и освобождение политических заключенных Кремля", - подчеркнул П.Порошенко.

Согласно сообщению на сайте Европарламента, в своей резолюции Европейский Парламент осуждает незаконную аннексию Крыма Россией и выражает сожаление по поводу нарушений свободы слова, принудительного наделения российским гражданством и дискриминационной политики, которую ведет так называемая власть, в частности, против крымскотатарского меньшинства.

В Европарламенте призвали РФ прекратить практику принудительной выдачи жителям Крыма российских паспортов.

"Европарламент требует, чтобы все украинские граждане, признанные незаконно задержанными были немедленно и безоговорочно освобождены из российских тюрем и возвращены в Украину. Продление содержание их под стражей, а также их незаконное преследование является нарушением прав человека, а также международного права", - говорится в тексте резолюции.

Европарламент выразил серьезную озабоченность в связи с незаконными арестами и задержаниями украинцев, а также запретом деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Парламентарии отметили, что российские власти должны также предоставить беспрепятственный доступ международным организациям в Крым. Россия также должна немедленно прекратить практику преследования, пыток и систематического запугивания местных жителей, которые выступают против аннексии Крыма.

"Европарламент призывает к дальнейшим ограничительным мерам, которые должны быть введены против лиц, ответственных за нарушение прав человека" - говорится в тексте резолюции.

Европарламент подтверждает свою твердую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ.