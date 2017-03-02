Европарламент рассмотрит вопрос о безвизовом режиме для украинцев 5 апреля

Европейский Парламент планирует рассмотреть вопрос об отмене краткосрочных виз для граждан Украины 5 апреля.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Европарламента, ориентировочная дата рассмотрения безвизового режима для украинских граждан намечена на 5 апреля.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что введение безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной требует еще пяти процедурных моментов со стороны европейских институций.

В частности, принятие решения на уровне представителей стран-членов ЕС (Coreper), решение комитета по общественным свободам Европарламента (LIBE), рассмотрение и утверждение на пленарном заседании Европарламента, возвращение в Coreper и утверждение Европейским Советом.