Филарет: Украинская церковь никогда не вернётся к Московскому патриархату

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) Филарет (Денисенко) заявляет, что вместо примирения Русская православная церковь пытается вернуть УПЦ-КП в Московский патриархат.

"Нас теперь вновь хотят призвать на переговоры о возвращении к Московскому патриархату. Хочу заявить,.. прежде всего Московскому патриарху и российскому епископату: никогда Украинская церковь не вернётся к Московскому патриархату. Почему не вернётся? Потому что у нас есть свое государство", - заявил глава УПЦ-КП на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Патриарх Филарет пояснил: "Видите, как Москва обманывает? Ей доверять нельзя... И в церковном плане. Просили обращение для того, чтобы наступило примирение, то есть молитвенное единство, но опять нас склоняют к тому, чтобы мы вернулись (в Московский патриархат )", - заявил он.

В то же время патриарх Филарет считает возможным диалог между церквями по вопросу признания автокефалии УПЦ Киевского патриархата, но не о переходе Киевского патриархата под Московский патриархат.