Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде намерена инициировать отставку заместителя председателя парламента Оксаны Сыроид.

"Она испугалась того, что те деструктивные действия депутатов от "Самопомощи", внефракционных в конце концов станут известны обществу. Потому, боясь этой правды, прикрываясь надуманными причинами, закрыла заседание и убежала. Поведение позорное и в парламенте мы будем рассматривать вопрос о лишении ее этой должности. Мы будем высказывать ей недоверие. Она должна уйти с этой должности", - заявил замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук на брифинге в среду в Киеве.

Как сообщалось, три фракции Верховной Рады – "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и Радикальной партии - призвали председательствующего на пленарном заседании парламента в среду дать возможность выступить сотрудникам правоохранительных органов, ставших участниками инцидента на блокпосту в г.Славянск Донецкой области с участием внефракционного народного депутата Владимира Парасюка. В зал заседаний парламента вошли четыре человека в камуфляжной форме и направились к трибуне. После этого председательствующая в заседании вице-спикер О.Сыроид объявила утреннее заседание закрытым, а депутаты после закрытия заседания провели "сборы народных депутатов" в зале пленарных заседаний.

После этого О.Сыроид обратилась к Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре с тем, чтобы они установили инициаторов самовольных действий в сессионном зале.