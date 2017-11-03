ФСБ заявляет о задержании украинцев в аннексированном Крыму

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявляет о задержании украинцев на выезде из аннексированного Крыма. Об этом говорится в сообщении "Радио Свобода". Согласно сообщению управления ФСБ России в Крыму сегодня, 3 ноября, у двух граждан Украины, которые на автомобилях пытались въехать/выехать из Крыма, патроны к травматическому оружию. "Во время совместного с представителями крымской таможни осмотра транспортного средства в одной из технологических полостей салона иномарки обнаружен магазин, снаряженный восемью 9-миллиметровыми патронами, предположительно предназначенными для травматического пистолета", - говорится в сообщении. Как отмечается, украинцев задержали в Армянске. Сообщается, что патроны в автомобиле оставил приятель водителя, с которым он выезжал в Коктебель пострелять из травматического пистолета. Кроме того, сообщается о еще одном случае задержания - у украинца, прибывшего в Крым из Николаева, также выявили патроны. Мужчина пояснил, что забыл их выложить из машины. "Подтверждения этой информации от украинских пограничников на момент публикации новости нет", - говорится в сообщении.

