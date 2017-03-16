Генпрокуратура даст оценку действиям в сессионном зале Рады 15 марта – Луценко

Генеральная прокуратура Украины даст оценку действиям в сессионном зале парламента 15 марта, когда в зал заседаний зашли четыре правоохранителя в камуфляже, а депутаты после закрытия заседания провели "сборы народных депутатов".

"Если будет такое обращение, то оно будет рассмотрено и в рамках компетенции Генеральной прокуратуры мы дадим оценку", - сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко журналистам в четверг в кулуарах парламента.

Он добавил: "Насколько мне известно, сотрудники полиции появились за трибуной Верховной Рады после закрытия сессионного заседания. Это по предварительной информации, которую я получил от депутатов, и если это окажется правдивым, то, очевидно, есть нарушение регламента, но есть ли нарушение закона – посмотрим".

Как сообщалось, 15 марта вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид объявила утреннее заседание парламента закрытым после того, как в зал пленарных заседаний вошли люди в камуфляжной форме и направились к трибуне.

Перед этим три фракции Верховной Рады – "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и Радикальной партии - призвали О.Сыроид дать возможность выступить сотрудникам правоохранительных органов, которые стали участниками инцидента на блокпосту в г.Славянск Донецкой области с участием внефракционного народного депутата Владимира Парасюка.

О.Сыроид обратилась к Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре с просьбой расследовать этот инцидент.