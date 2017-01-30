Генпрокуратура должна принять решение об экстрадиции в РФ экс-бойца АТО Церцвадзе в течение 40 суток

Решение об экстрадиции бывшего бойца полка "Азов", гражданина Грузии Гии Церцвадзе в Российскую Федерацию должна принять Генеральная прокуратура Украины в течение 40 суток, сообщила его адвокат Ксения Проконова.

"Решение об экстрадиции принимает не суд, его принимает Генеральная прокуратура в течение 40 суток", - заявила К.Проконова на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По ее словам, 40 суток начинаются с 15 декабря и истекают 23 февраля в 16:35.

К.Проконова подчеркнула, что решение Генпрокуратуры может быть потом обжаловано.

Адвокат рассказала, в каких условиях Генпрокуратура может отказать в экстрадиции: если человек – гражданин Украины, если он подал прошение о предоставлении статуса беженца и просит защиты у Украины или если есть иные основания и если жизни и здоровью человека угрожает опасность в стране, куда его выдают.

К.Проконова подчеркнула, что жизни и здоровью Г.Церцвадзе угрожает экстрадиция в РФ. Адвокат также рассказала, что Г.Церцвадзе ранее просил руководство Украины предоставить ему украинское гражданство, а также подал документы о предоставлении ему статуса беженца.

Как сообщалось, Г.Церцвадзе, разыскиваемый Интерполом по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ, был задержан 15 января в аэропорту "Жуляны", после чего Соломенский районный суд Киева применил к нему временный арест сроком на 40 суток.

23 января защита Г.Церцвадзе обжаловала его арест.

Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин предположил, что Украина по международному праву может отказаться от экстрадиции Г.Церцвадзе в случае угрозы его жизни. Замгенпрокурора отметил, что как только будут собраны все документы и все компетентные органы передадут свои выводы, Генпрокуратура примет окончательное решение с учетом всех аспектов, в том числе национальных интересов Украины.

Генпрокурор Ю.Луценко после переговоров с Грузинским корпусом в составе ВСУ, с генпрокурором Грузии и представителем грузинской оппозиции заявил, что их обращения и анализ положений международных конвенций дает основания не только для освобождения Г.Церцвадзе из-под ареста на время экстрадиционной проверки, но и для дальнейшего решения об отказе в выдаче его РФ.

Апелляционный суд Киева 26 января перенес рассмотрение апелляции на арест Г.Церцвадзе на 3 февраля.

27 января, в прокуратуре г.Киева рассказали, что упразднили временный арест Г.Церцвадзе по поручению Генеральной прокуратуры Украины и в этот же день он был освобожден из Лукьяновского следственного изолятора.

"По информации грузинской стороны установлено, что указанное лицо было непосредственно задействовано в делах, являющихся важными для безопасности и территориальной целостности Грузии, и его экстрадиция в Российскую Федерацию может негативно отразиться на государственных интересах Грузии", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Кроме того, подтверждено участие Г.Церцвадзе в боевых действиях на стороне Вооруженных Сил Украины при проведении Антитеррористической операции на востоке страны в 2014-2015гг, подчеркивают в столичной прокуратуре.