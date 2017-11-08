Генпрокуратура обжаловала освобождение Каськива под залог в 160 тыс. гривен

Генеральная прокуратура Украины обжаловала решение Печерского районного суда Киева освободить экс-главу Госинвестпроекта Владислава Каськива под залог в размере 160 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает "Эспрессо". Генпрокуратура просит суд увеличить размер залога с 160 тыс. грн до 480 тыс. грн. Сарган отметила, что в рамках законодательства суд освободил бы Каськива под залог в любом случае, но Генпрокуратура требует увеличить залог. "В соответствии с законодательством и учитывая то, что Каськив компенсировал в госбюджет 7,47 млн грн инкриминируемых убытков, ГПУ просит суд освободить его под залог в размере 480 тыс. грн", - рассказала Сарган. Апелляцию зарегистрировал Апелляционный суд Киева, дата рассмотрения жалобы пока неизвестна. Напомним, 1 ноября 2017 года за экс-главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива был внесен залог в размере 160 тыс. гривен.

