Генпрокуратура проводит расследование по делу о незаконной слежке и прослушке чиновников сотрудниками НАБУ

Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 365 (Превышение власти или служебных полномочий), 366 (Служебный подлог) УК Украины, совершенных должностными лицами НАБУ, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Установлено, что должностными лицами НАБУ в 2016 году незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществлялось проведение оперативно-технических мероприятий, в частности проводилось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов", - написала она в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

В частности, добавила Л.Сарган, таким незаконным способом осуществлялись ОТМ относительно служебных лиц Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Нацполиции, СБУ, Управления госохраны, Госуправделами, заместители министров Кабмина, органов ГФС, судьи высших судов, председателей райсудов в г.Киеве, руководителей вузов, других должностных лиц.

"В настоящее время допрошены в качестве свидетелей ряд должностных лиц указанных органов. Досудебное следствие продолжается", - написала пресс-секретарь генпрокурора.