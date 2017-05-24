Генпрокуратура расследовала более тысячи коррупционных дел за год - Луценко

В Генеральной прокуратуре Украины за год расследовали более тысячи коррупционных дел. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время отчета перед Верховной Раде по итогам годичной работы н должности в среду, 24 мая. "1191 дело о криминальном коррупционном правонарушении. Если на человеческом языке, ежедневно мы отправляли в суд 3 коррупционера", - сказал Луценко. Напомним, также сегодня Луценко заявил, что в делах по расследованию преступлений во время протестных акций в ходе Евромайдана 147 обвинительных актов направлено в суд. По его словам, в категории "майдановских" дел осуждено 42 человека. Кроме того, Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины возвращала в государственный бюджет ежедневно 142 млн гривен. Всего за год ГПУ вернула в бюджет 52 млрд гривен. Также, по словам генпрокурора, ежедневно в страну возвращалось 200 га земли.

