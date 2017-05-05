Генпрокуратура сообщила о подозрении Арбузову в незаконном финансировании создания телекоммуникационной сети

Генеральная прокуратура Украины составила и направила сообщение о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову в совершении незаконного финансирования в 2012-13 гг. создания выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (ТМСП) за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн.

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, экс-первому вице-премьеру инкриминируется ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время решается вопрос об объявлении С.Арбузова в международный розыск и избрании ему судом меры пресечения", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре напомнили, что проводят досудебное расследование в уголовном производстве по фактам невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации о создании ТМСП, незаконного финансирования на протяжении 2012-13гг создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины и приватизации 92% государственного пакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости. Подозрение С.Арбузову составлено и направлено в этом уголовном производстве.