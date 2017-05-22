Генпрокуратура Украины просит суд о заочном осуждении Азарова

Генеральная прокуратура Украины направила в суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

"Что касается Азарова - мы закончили расследование и передали в Печерский суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения", - сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе воркшопа Transparency International "Как Украине наконец добиться успеха в борьбе с топ-коррупцией и возвращения украденных активов?" в понедельник в Киеве.

Он добавил, что такая же ситуация по делу бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

Как сообщалось, Н.Азаров занимал должность премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года. После "евромайдана" в феврале 2014 года он выехал из страны. В последствии экс-премьер не единожды выступал на российском телевидении, где и сообщил, что ныне проживает на территории РФ.

Ранее Генпрокуратура Украины предъявила обвинение экс-премьеру по ч. 2 ст. 364 ("злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия") Уголовного кодекса Украины.

По версии прокуратуры, Н.Азаров, находясь на посту премьер-министра, незаконно прекратил осенью 2012 года проверку нарушений в деятельности госпредприятия "Антонов". В результате указанных действий, по данным ГПУ, государству был причинен ущерб в особо крупных размерах на сумму свыше 37 млн гривен (1,7 млн долларов). Украинский суд по ходатайству прокуратуры дал санкцию на арест Азарова.

24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила Э.Ставицкого в розыск. Он подозревается в расхищении средств в особо крупном размере.