Геращенко и Чубаров на 34-й сессии Совета ООН по правам человека расскажут о ситуации в Крыму

Министерство иностранных дел Украины намерено представить информацию о правах человека в Крыму в рамках Сегмента высокого уровня 34-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в эти дни в Женеве (Швейцария), сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"Я вместе с коллегами, председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым и заместителем министра информации Эмине Джапаровой буду участвовать в специальном мероприятии ("Ситуация в отрасли прав человека в Крыму") и говорить о нарушении прав человека в Крыму, о трех годах оккупации украинской территории РФ", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По ее словам, в качестве сопредседателей на мероприятии "Ситуация в отрасли прав человека в Крыму" выступают министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Латвии Эдгар Ринкевич и Литвы Линас Линкявичус.

И.Геращенко сообщила, что глава украинского внешнеполитического ведомства 28 февраля намерен также выступить и в рамках Сегмента высокого уровня, в котором участвуют почти 60 министров иностранных дел, руководство ООН, Верховный комиссар ООН по правам человека и другие высокопоставленные должностные лица.