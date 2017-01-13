Глава ОБСЕ считает маловероятным ввод полицейской миссии на Донбасс

Министр иностранных дел Австрии и действующий глава ОБСЕ Себастьян Курц считает маловероятным введение на Донбасс вооруженной полицейской миссии. Об этом он заявил в интервью изданию Kurier. Курц выступает за усиление нынешней Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем оснащения ее лучшим снаряжением и техникой для контороля ситуации ночью. "Если удастся обеспечить мониторинговой миссии лучший доступ, возможность контроля ночью, и улучшить ее техническое оснащение, можем добиться прогресса и приблизиться к работающему режима прекращения огня", - подчеркнул Курц. В то же время он выразил сомнения насчет реальной возможности направить на Донбасс вооруженную полицейскую миссию. "ОБСЕ - это организация с 57 государствами-членами. В том числе и Россией. И любая миссия нуждается в согласии всех государств. В настоящее время у этой идеи нет необходимой поддержки", - добавил Курц.

