Глава "Укрзализныци" отвергает обвинения Омеляна

Председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун отверг ряд обвинений министра инфраструктуры Владимира Омеляна и объяснил их собственными просчетами министра.

"Заявляю: вся истерика вокруг "Укрзализныци" делается для отвлечения внимания от собственных просчетов", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

В.Балчун, в частности, прокомментировал обвинения министра в отсутствии сделок по закупке локомотивов с General Electric, Bombardier и незаинтересованности в закупке электричек за кредитные средства.

"EUR100 млн на электрички? Супер! Пассажиры ежедневно проклинают УЗ за качество пригородных перевозок. Но никто не спрашивает: на каких условиях УЗ получит этот кредит. Какие курсовые риски возьмет на себя? Одной из причин катастрофической ситуации в УЗ является кредитный портфель в иностранных валютах. 15 млрд грн убытков в 2015 году только из-за курсовой разницы. Об этом никто не будет спрашивать, а он скажет, что Балчун не хочет покупать электрички", - отметил В.Балчун, добавив, что "Укрзализныця" не может закупать локомотивы без проведения тендера.

Руководитель "Укрзализныци" также отверг обвинения министра в коррупции в компании.

"Нет прокурорских дел, арестов - почему Балчун не борется с коррупцией? Есть дела в прокуратуре, обыски, аресты - это повод, чтобы приписать Балчуну покрытие коррупционных схем в УЗ", - написал он.

Ранее, министр инфраструктуры В.Омелян выразил надежду, что В.Балчун представит отчет о своей работе на следующем заседании Кабинета министров Украины 21 июня.

Как сообщалось, 11 апреля 2017 года В.Омелян заявлял, что руководство "Укрзализныци" не соответствует потребностям Украины и должно быть уволено. По его словам, решение проблем компании требует кадровых решений со стороны Кабинета министров.

Между тем, еще в январе 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" В.Балчуна в конфликте с В.Омеляном. "Распри оставляйте дома", - сказал он и призвал к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.