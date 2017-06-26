Глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк заявляет, что в Судебной палате ожидают рассмотрения 736 дел разной направленности.

"В среднем в неделю в Верховный суд поступало приблизительно 145 заявлений", - сказал Я.Романюк на брифинге в Киеве в понедельник, отметив, что данные взяты на основании статистики за последние 10 недель.

При этом в Судебную палату по административным делам в среднем подавалось 55 заявлений, гражданским делам - 44, уголовным делам - 12 и по хозяйственным - 31.

В то же время 736 дел ожидают рассмотрения: в Судебной палате по административным делам - 515 заявлений, гражданским делам - 160, уголовным делам - 6 и по хозяйственным - 55.

Глава Верховного суда добавил, что во всех палатах суда суммарно работает 18 судей, при том что штатных должностей имеется 48.