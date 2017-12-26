Главарь ДНР "помиловал" украинских заложников

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что "подписал помилование" украинских заложников, которые готовятся к передаче Киеву. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что пленные содержатся на территории ДНР.

Кроме того, главарь ДНР заявил о продолжении обмена пленными в Минске.

"Предстоящий в среду обмен пленными на Донбассе - это только первый этап, дальнейшая работа в этом направлении будет проводиться в Минске", - заявил Захарченко.

Напомним, ранее Захарченко заявил, что 27 декабря произойдет обмен по формуле "306 на 74". Такую дату он назвал по итогам встречи с патриархом Кириллом. Отмечается, что во встрече также принимали участие глава общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, "исполняющий обязанности главы ЛНР" Леонид Пасечник.

Позже представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подтвердила дату освобождения заложников. По ее словам, украинская сторона стремилась организовать обмен до 24 декабря 2017 года, однако ранее это сделать не удалось.

Кроме того, Геращенко заявила, что в вопросе обмена пленными остаются "технические детали".