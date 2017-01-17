Главная военная прокуратура получила от секретариата ООН фотокопию заявления Януковича с просьбой ввести войска РФ в Украину

Секретариат ООН предоставил украинской стороне фотокопию заявления экс-президента Украины Виктора Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина", - написал генпрокурор на странице в Facebook во вторник.