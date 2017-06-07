Главы МИД Украины Франции и ФРГ обсудили эскалацию на Донбассе со стороны России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин минувшим вечером обсудил с коллегами из стран-партнеров по "Нормандскому формату" (Франции и Германии) резкое ухудшение ситуации на Донбассе.

"У нас реальное ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе, с большим количеством обстрелов, у нас много раненых. Россия сознательно дистабилизирует ситуацию. Я обсудил это с моими коллегами по "Нормандском формату". Вчера вечером у меня был детальный разговор с министром иностранных дел Франции для того, чтобы перебить эту сознательную эскалацию ситуации со стороны России", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером в среду в Киеве.

По словам П.Климкина, стороны будут продолжать делать все возможное, чтобы не допустить эскалации в сфере безопасности в регионе, а также достичь договоренности по освобождению заложников.

Как сообщалось, согласно сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6.00 среды, за минувшие сутки боевики 85 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в результате чего 8 бойцов сил АТО получили ранения. В частности, на приморском направлении боевики 25 раз применяли оружие против украинских военных, на донецком – 28 раз, а на луганском - 32 раза.

Боевики активно применяли по позициям ВСУ 152-мм, 122-мм и 120-мм артиллерию, в том числе и РСЗО, а также 120-мм и 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы, БМП крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.