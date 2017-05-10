Глуховеря назначен начальником полиции Днепропетровской области

Начальником полиции Днепропетровской области назначен Виталий Глуховеря ранее занимавший пост ректора Днепровского института внутренних дел. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко. "В эти минуты в Днепре началась процедура представления нового начальника областного УВД. Им станет Виталий Андреевич Глуховеря, ранее занимавший пост начальника Днепровского Института Внутренних дел и хорошо знающий обстановку в области", - отметил Геращенко. По его словам, замглавы полиции области по вопросам общественной безопасности станет начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис. "Все обстоятельства нарушения закона сотрудниками полиции во время событий 9 мая будет проверены специальной комиссий во главе с начальником Департамента внутренней безопасности Национальной полиции полковником Евгением Ковалем. Глава Национальной полиции Сергей Князев также объявил об отстранении от своих обязанностей начальника Мелитопольской полиции за нарушения, допущенные во время охраны общественного порядка 9 мая, аналогичные событиям в Днепре", - добавил Геращенко.

