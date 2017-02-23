Похищенный народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко находится в безопасном месте и будет давать показания как потерпевший, сказал прокурор Одесской области Олег Жученко.

"Я могу сказать, благодаря нашей работе предотвратили нанесение ему телесных повреждений, лишения зрения и уродования лица… и фактическому похищению… Он сейчас в безопасном месте и сейчас будет давать показания в качестве потерпевшего", - сказал О.Жученко на брифинге в Одессе.

Как сообщалось, 23 февраля прокуратура Одесской области сообщила, что неизвестные похитили заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.

Позже в этот же день советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк проинформировал, что Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) в связи с возможным похищением А.Гончаренко.

Статья 146. Незаконное лишение свободы или похищение человека. Часть вторая гласит : "Те же деяния, совершенные в отношении малолетнего или из корыстных побуждений, в отношении двух или более лиц или по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, которое сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия, или осуществляемое в течение длительного времени, - наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок".