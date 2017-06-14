Городской голова Николаева Александр Сенкевич через балкон скрылся от полиции, которая сегодня должна была вручить ему протокол о коррупционном нарушении, передает местное издание "НикВести" со ссылкой на сотрудников исполкома.

Сообщается, что для вручения протокола о коррупционном нарушении прибыли полицейские из Киева, однако в приемной Сенкевича сообщили, что мэр Николаева сможет принять их в 16:00. В то же время, чтобы избежать встречи с полицией, он перелез через окно из своего кабинета на балкон левого крыла здания горсовета, оказался в кабинете Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий, а затем покинул здание.

Также сообщается, что предположительно Сенкевича возле мэрии ждал автомобиль охраны главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко, на котором мог скрыться мэр Николаева.

Источники "НикВестей" сообщают, что на данный момент Сенкевич находится в кабинете руководителя Николаевской области.

Напомним, ранее представительство ЕС призвало Украину ускорить создание антикоррупционного суда.