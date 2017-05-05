Госавиаслужба ввела на период Евровидения ограничения на полеты в радиусе 15 км от МВЦ до высоты 1,5 км

Государственная авиационная служба Украины в период ввела ограничения на выполнение полетов в радиусе 15 км от Международного выставочного центра в Киеве до высоты 1,5 км на период подготовки и проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" с 4 по 14 мая 2017 года.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном предприятии по обслуживанию воздушного движения Украины, соответствующие решение было принято с целью предотвращения противозаконных действий в области использования воздушного пространства.

Данное ограничение не распространяется на регулярные и чартерные рейсы как транзитные, так и осуществляемые в аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны). Также ограничение не распространяется на полеты с целью предоставления медпомощи, спасательные и необходимые для обеспечения проведения "Евровидения" (при наличии разрешений Генерального штаба и Госавиаслужбы). При этом все воздушные суда должны быть оборудованы ответчиком вторичной радиолокации и средствами радиосвязи пилот–диспетчер.

Ранее креативный супервайзер конкурса в Киеве Сергей Проскурня в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу сказал: "Закрыто небо над Киевом в радиусе 150 км. Летают только рейсовые самолеты. Мы хотели сделать регату монгольфьеров, но пришлось отменить".

По его словам, такие меры введены до 15 мая включительно и связаны с мерами безопасности.