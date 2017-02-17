Госпитальные округа должны стимулировать развитие транспортной инфраструктуры Украины

Создание, развитие и функционирование в Украине госпитальных округов будет стимулировать развитие транспортной инфраструктуры, считает заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Цель госпитальных округов - начать заниматься дорогами, а не в том, чтобы отдалить больницу из-за плохих дорог", - сказал он на пресс-конференции в пятницу, комментируя возможность транспортировки пациентов в клиники.

Как отметил замминистра, дороги являются критической составляющей медицинской инфраструктуры в стране.

"Вопрос в том, в какие дороги нужно вкладывать средства в первую очередь? Ответ прост: которые ведут к больницам", - считает П. Ковтонюк.